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Аналог паляниці: у Росії шукають шпигунів за допомогою слів Сиктивкар і Башкортостан

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Аналог паляниці: у Росії шукають шпигунів за допомогою слів Сиктивкар і Башкортостан
Фото: Getty Images

На території Російської Федерації намагаються вигадати свій аналог так званому паролю Паляниця, за допомогою якого українці жартівливо шукають російських диверсантів.

Зокрема, у російському місті Іркутськ з’явилися банери, на яких можна прочитати поради про проведення “тесту на шпигуна” словами Сиктивкар та Башкортостан.

У мережі з’явилися фотографії з відповідними написами. За словами авторів “ініціативи”, лише жителі та громадяни Росії можуть виговорити назви цих міст.

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Крім того, так звана “інструкція з виявлення шпигунів” супроводжується біблійними посиланнями та символікою Міністерства оборони Російської Федерації.

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