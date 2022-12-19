Грудень, 19 в 17:38

На території Російської Федерації намагаються вигадати свій аналог так званому паролю Паляниця, за допомогою якого українці жартівливо шукають російських диверсантів.

Зокрема, у російському місті Іркутськ з’явилися банери, на яких можна прочитати поради про проведення “тесту на шпигуна” словами Сиктивкар та Башкортостан.

У мережі з’явилися фотографії з відповідними написами. За словами авторів “ініціативи”, лише жителі та громадяни Росії можуть виговорити назви цих міст.

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Крім того, так звана “інструкція з виявлення шпигунів” супроводжується біблійними посиланнями та символікою Міністерства оборони Російської Федерації.