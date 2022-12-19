Грудень, 19 в 15:25

Через дії російського диктатора Володимира Путіна та його оточення Росія в нинішньому вигляді припинить своє існування.

Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв’ю Українській правді.

Він порівняв нинішнє становище господаря Кремля зі становищем загнаного щура, оскільки Путін “не розуміє, що йому далі робити”.

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– Наче загнаний щур. Причому він спочатку загнав сам себе, а потім його стали заганяти дії нашого президента, дії Збройних сил і всього нашого народу… Цю війну почав Путін проти власного народу. Тому що своїми діями він знищить РФ, вона припинить існування в тих межах, в яких вона на сьогодні є завдяки діям Путіна і його оточення, – наголосив Данілов.

Він додав, що нинішня Росія є терористичною організацією з арміями найманців, на кшталт ПВК Вагнера, якою володіє наближений до Кремля бізнесмен Євген Пригожин.

За даними секретаря РНБО, у російській владі зараз відбувається дуже багато підкилимних процесів. При цьому представники так званих еліт уже розуміють, що в РФ немає шансів виграти у повномасштабній війні проти України.

Данілов уточнив, що невдоволення результатами війни в російських “елітах” з’явилося з квітня, коли українські військові вибили окупантів з територій Київської, Сумської, Чернігівської областей, а згодом і Харківської області.

– Зараз вони розуміють, що шансів виграти в цій війні у них нуль. І не тому, що нам хтось допомагає, а тому, що це світоглядна війна. Вона нагадує війну, яка була в минулому столітті, коли проти фашизму об’єдналися всі країни без винятку. Путінська Росія на сьогодні – це суцільний сучасний фашизм, – пояснив Данілов.

Секретар РНБО прогнозує, що зміна влади в РФ може відбутися так само стрімко, як колись розвал СРСР. Так, у травні 1991 року ще відбувався парад на Червоній площі в Москві, а за чотири місяці “те, що називалося СРСР і вважалося, що ніколи не розвалиться, припинило існування”.

– У них (в РФ, – Ред.) дуже багато процесів відбувається, і вони, як завжди, підкилимні… І може так статися, що в будь-який день ми з вами прокинемося, а там уже все змінилося, – вважає Данілов.

Він також нагадав, що більшість населення РФ підтримує війну проти України, про що свідчать соціологічні опитування.

Раніше Олексій Данілов розповідав, що в Росії вже спостерігаються процеси, які можуть призвести до її розпаду як федерації. І першими питання про відділення можуть порушити Татарстан та Ічкерія.