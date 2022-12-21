Грудень, 20 в 23:45

У Москві повідомили, що президент Володимир Путін нібито відвідав так звану зону спецоперації – тобто фронт в Україні. Але журналісти-розслідувачі кажуть, що це було російське місто Ростов-на-Дону.

Про це повідомляє видання Агентство.

Так, речник президента Дмитро Пєсков сказав, що Путін нібито побував у зоні “спецоперації”. За версією Кремля, це сталося у п’ятницю, 16 грудня, коли Путін увесь день працював у об’єднаному штабі родів військ.

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Цей об’єднаний штаб знаходиться у Південному військовому окрузі у Ростові-на-Дону.

Також про візит російського президента до “зони спецоперації” повідомив депутат Держдуми Андрій Гурулєв у програмі кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова.

– Наш верховний головнокомандувач був у зоні спеціальної воєнної операції, – сказав Гурулєв.

У Російській газеті також написали з посиланням на Пєскова, що Путін їздив у “зону СВО”: Якщо він [Гурульов] має на увазі штаб, де він [Путін] був у п’ятницю, то так.

Кремль не уточнив, де проходила нарада за участю Путіна, але, судячи з відео, яке опублікував офіційний Telegram-канал Кремля, президент РФ відвідував штаб військ Південного військового округу (ПВО). На сайті міноборони Росії зазначено, що штаб знаходиться у Ростові-на-Дону.

Журналісти-розслідувачі зазначають, що великий круглий стіл зі штабу ПВО та інтер’єри кімнати збігаються з тим, що видно під час відвідин Путіним штабу родів військ. Той самий штаб у листопаді відвідував міністр оборони Сергій Шойгу. Тоді також стверджувалося, що міністр перебуває у “зоні проведення спецоперації”.

Варто зазначити, що Кремль заявив про відвідання Путіним зони воєнних дій за кілька годин після того, як президент України Володимир Зеленський побував у Бахмуті.

У розвідці Міноборони Великої Британії повідомили, що у Кремлі зрежисували засідання об’єднаного штабу “спеціальної військової операції”, щоб реалізувати низку прихованих мотивів.