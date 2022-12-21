На Путіна чекає суд або безславна смерть у бункері – очільник СБУ

Грудень, 21 в 15:07

На російського диктатора Володимира Путіна чекає або суд, або безславна смерть у бункері.

Таку думку висловив тимчасовий виконувач обов’язків очільника СБУ Василь Малюк в інтерв’ю одному з українських телеканалів.

— (Путін, – Ред.) загрався, закрався, зазнався. Це бункерний дід. Він реально живе у своєму хворобливому світі, і його спіткає два варіанти: або лава підсудних у Гаазі, або безславна смерть десь у бункері на Алтаї, – заявив Малюк.

За його словами, в СБУ є “унікальна скарбничка доказів”, щоб втілити в реальність сценарій, за яким Путін та його посіпаки опиняться на лаві підсудних.

Зараз дивляться

— Сьогодні Служба безпеки сформувала унікальну скарбничку доказів для майбутніх міжнародних кримінальних судів, над цим працює наше слідство… В тих матеріалах, які ми вже зібрали, там Карін Хан (прокурор Міжнародного кримінального суду, – Ред.), коли їх побачив, сказав – “вищий пілотаж”, – зауважив Малюк.

Своєю чергою очільник СБУ уточнив, йдеться про докази, які зібрані не тільки гласно.

— Проведено дуже масштабний комплекс саме негласних розшукових технічних заходів. Ми маємо дуже багато цікавих аудіофайлів і не лише. Тому всьому свій час, – додав Малюк.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що міжнародний трибунал має бути не тільки для Путіна та решти верхівки Кремля. На лаві підсудних мають опинитися керівництво, оточення, стратеги та пропагандисти.

Джерело: Наталія Мосейчук