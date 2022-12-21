США не мають підтверджень поставок Іраном балістичних ракет в РФ – Білий дім

Грудень, 21 в 15:02

Наразі у США немає доказів, що Іран передав Росії балістичні ракети. Водночас Вашингтон продовжує стежити за ситуацією.

Про це розповів під час телефонного пресбрифінгу координатор Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

– Ми знаємо, що мають місце дискусії про потенційну передачу балістичних ракет. Ми не бачили, щоб це підтвердилося, станом на тепер, але стежимо за цим дуже уважно, – сказав він.

За словами Кірбі, Іран продовжує постачати Росії дрони, які країна-агресорка використовує для атак по українській інфраструктурі.

Зараз дивляться

Наприкінці жовтня ГУР повідомило про плани Ірану передати балістичні ракети РФ.

Однак, згідно з останніми даними розвідки, Іран поки що не поставив жодної балістичної ракети для РФ. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, причина зволікання Тегерану полягає в дипломатичному тиску з боку Заходу та протестах усередині країни. Він зазначив, переговори між Іраном та РФ ще тривають.