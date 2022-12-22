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Факти / Світ / Росія

У Росії на авіаносному крейсері Адмірал Кузнєцов спалахнула пожежа – ЗМІ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Росії на авіаносному крейсері Адмірал Кузнєцов спалахнула пожежа – ЗМІ

У російському Мурманську спалахнула пожежа на авіаносному крейсері Адмірал Кузнєцов, що стоїть на ремонтному заводі Звєздочка.

Про це повідомляють російські видання із посиланням на джерела в екстрених службах.

У пропагандистських ЗМІ кажуть, що пожежа виникла начебто через “ремонтні роботи” і що її вже вдалося загасити.

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Проте невідомо, як довго тривала ця пожежа і які її наслідки. Відомо, що через пожежу було евакуйовано 20 осіб.

У мережі почали з’являтися фотографії, на яких начебто “зафіксовано наслідки пожежі”, проте наразі невідомо достеменно, чи є пошкодження крейсера.

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