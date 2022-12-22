У Росії на авіаносному крейсері Адмірал Кузнєцов спалахнула пожежа – ЗМІ

Грудень, 22 в 12:05

У російському Мурманську спалахнула пожежа на авіаносному крейсері Адмірал Кузнєцов, що стоїть на ремонтному заводі Звєздочка.

Про це повідомляють російські видання із посиланням на джерела в екстрених службах.

У пропагандистських ЗМІ кажуть, що пожежа виникла начебто через “ремонтні роботи” і що її вже вдалося загасити.

Зараз дивляться

Проте невідомо, як довго тривала ця пожежа і які її наслідки. Відомо, що через пожежу було евакуйовано 20 осіб.

У мережі почали з’являтися фотографії, на яких начебто “зафіксовано наслідки пожежі”, проте наразі невідомо достеменно, чи є пошкодження крейсера.