Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія

Вибухи не припиняються: у Москві горить склад з газовими балонами

Валентина Чорна, редакторка стрічки
пожежа у Москві

У п’ятницю, 23 грудня, у Москві спалахнула пожежа. На території Всеросійського інституту легких сплавів горить великий склад з 400 пропановими та ацетиловими газовими балонами.

Як повідомляють росЗМІ, вогонь охопив 400 кв.м.

У будівлі вже понад пів години вибухають газові балони. На місці працюють екстрені служби. Інформації про постраждалих не надходило.

Зараз дивляться

Нещодавно пожежа зайнялась у місті Барнаул Алтайського краю РФ. Горіло підприємство з виробництва шин.

Коли пожежники прибули на місце події, вогнем було охоплено чотириповерхову будівлю.

Читайте
1 тис. кв. км зарева. У РФ палає установка на нафтогазоконденсатному родовищі

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка