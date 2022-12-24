Грудень, 23 в 22:29

У п’ятницю, 23 грудня, у Москві спалахнула пожежа. На території Всеросійського інституту легких сплавів горить великий склад з 400 пропановими та ацетиловими газовими балонами.

Як повідомляють росЗМІ, вогонь охопив 400 кв.м.

У будівлі вже понад пів години вибухають газові балони. На місці працюють екстрені служби. Інформації про постраждалих не надходило.

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Нещодавно пожежа зайнялась у місті Барнаул Алтайського краю РФ. Горіло підприємство з виробництва шин.

Коли пожежники прибули на місце події, вогнем було охоплено чотириповерхову будівлю.