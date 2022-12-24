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Факти / Світ / Росія

Оточення Путіна дезінформує його про реальний перебіг війни в Україні – WSJ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Володимир Путін під час засідання "Об'єднаного штабу СВО" 16 грудня 2022

Оточення російського диктатора Володимира Путіна дезінформує його про реальний перебіг війни в Україні.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Щоранку російський лідер отримує письмову доповідь про становище на фронті, яка готується таким чином, щоб підкреслити успіхи та зменшити невдачі.

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Крім того, інформація в доповідях зазвичай запізнюється, оскільки її попередньо “опрацьовують” спецслужби.

Ближнє коло Путіна підтримує в ньому переконаність у перемозі Росії, попри людські та економічні втрати.

У виданні зазначається, що знайти в оточенні Путіна співрозмовників, які самі здатні адекватно сприймати реальність, стає дедалі важче. Водночас низка наближених до Путіна осіб (наприклад, голова ФСБ Патрушев) налаштовані навіть радикальніше, ніж їхній лідер.

Російський диктатор та його оточення повністю переконані у правильності свого світосприйняття, згідно з яким метою практично всього світу є знищення чи поневолення РФ.

WSJ вважає, що в такій ситуації складно сподіватися на якусь істотну зміну позиції Кремля під тиском військових поразок в Україні чи погіршення економічної та соціальної ситуації в Росії.

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