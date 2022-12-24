Грудень, 24 в 9:19

У Росії в місті Кемерово сталася пожежа в будинку для людей похилого віку.

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на МНС.

Зазначається, що будинок для літніх людей був нелегальним. Жодних систем пожежогасіння там передбачено не було.

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Спочатку повідомляли про те, що у пожежі загинули шестеро людей. Потім їхня кількість збільшилася до 13. Пізніше повідомили, що жертвами пожежі стали 20 людей. Ще шістьох госпіталізовано – серед них двоє з опіками у тяжкому стані.

За попередніми даними, причиною займання стала несправність опалювального котла.

Двоповерховий дерев’яний будинок, в якому розташовувався будинок для людей похилого віку, майже повністю знищено.

Нагадаємо, що у підмосковній Балашисі сталася пожежа у торговому центрі Стройпарк. Горіли будматеріали на площі 500 кв. м.

9 грудня під Москвою згорів ТЦ Мега Хімки. Також 9 грудня у Барнаулі Алтайського краю РФ горіло величезне підприємство з виробництва шин.

13 грудня у Санкт-Петербурзі на території машинобудівного заводу Звезда горіла будівля площею 200 кв. метрів.

Фото: скриншот із відео