“Бабовняна” ніч у РФ: у районі курського аеродрому прогриміла серія вибухів
Потребує перевірки
Уночі 25 грудня в російському Курську пролунала серія вибухів.
Інформацію про гучні звуки місцеві жителі почали повідомляти о третій ночі.
Зараз дивляться
За свідченнями очевидців, вибухи пролунали в районі аеродрому Халіно.
Жителі Курська, зокрема, почали надсилати відео з домофонів, на яких чутно гучні звуки.
Нагадаємо, вночі 6 грудня в районі аеродрому в Курську вже палав нафтонакопичувач.
А 30 грудня через серію вибухів кілька годин були знеструмленими Суджанський та Коренівський райони Курської області.
5 грудня прогриміли вибухи на аеродромах в Енгельсі Саратовської області та під Рязанню.
Джерело: Типичный Курск