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Факти / Світ / Росія

“Бабовняна” ніч у РФ: у районі курського аеродрому прогриміла серія вибухів

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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вибух

Уночі 25 грудня в російському Курську пролунала серія вибухів.

Інформацію про гучні звуки місцеві жителі почали повідомляти о третій ночі.

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За свідченнями очевидців, вибухи пролунали в районі аеродрому Халіно.

Жителі Курська, зокрема, почали надсилати відео з домофонів, на яких чутно гучні звуки.

Нагадаємо, вночі 6 грудня в районі аеродрому в Курську вже палав нафтонакопичувач.

Курськ

А 30 грудня через серію вибухів кілька годин були знеструмленими Суджанський та Коренівський райони Курської області.

5 грудня прогриміли вибухи на аеродромах в Енгельсі Саратовської області та під Рязанню.

Джерело: Типичный Курск

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