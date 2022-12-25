Грудень, 25 в 0:56

На 67-му році помер російський кораблебудівник Олександр Бузаков, який 10 років поспіль очолив одне із суднобудівних підприємств Росії, що розташоване в Санкт-Петербурзі.

Про це пише Reuters і йдеться на сайті Адміралтейських верфей, генеральним директором яких був Бузаков.

– Життя Олександра Сергійовича Бузакова обірвалося передчасно, трагічно, – йдеться в повідомленні.

Обставин смерті не уточнюють.

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За час керівництва підприємством, Росія, завдяки гендиректору Адміралтейських верфей, отримувала вдосконалені підводні човни класу Кіло, здатні запускати крилаті ракети Калібр, якими РФ атакує міста України.

Наприклад, Міноборони Росії навесні 2022 року повідомляло, що для ударів по Україні використовували саме дизельний підводний човен, що базується в Чорному морі.

23 грудня на сайті Адміралтейських верфей повідомляли, що покійний Бузаков був присутнім на заході зі спуску підводного човна “Великі Луки”.

Олександр Бузаков 1980 року закінчив навчання в Ленінградському кораблебудівному інституті, маючи кваліфікацію інженера-механіка і спеціальність “Суднові силові установки”.

У 2012 році Бузаков був поставлений на посаду генерального директора Адміралтейських верфей.

Крім підводних човнів, покійний також займався розробкою надводних кораблів і глибоководних апаратів для уряду РФ.