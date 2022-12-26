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Факти / Світ / Росія

У британській розвідці розповіли, чи допоможе росіянам тактика мінних полів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У британській розвідці розповіли, чи допоможе росіянам тактика мінних полів
Фото: ДСНС

Із жовтня російські окупаційні сили переважно зосередилися на будівництві оборонних позицій на багатьох ділянках лінії фронту. Зокрема, вони вдалися до тактики мінування території.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

За даними відомства, мінування великих територій протитанковими та протипіхотними мінами майже напевно виходить за межі російських доктрин.

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Мінні поля є ефективною перешкодою для військ тільки в тому разі, якщо вони підкріплені спостереженням та вогнем.

Але проблемою для російських сил буде брак засобів спостереження і навченого персоналу для ведення ефективного спостереження за великими площами нових мінних полів.

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Раніше у Держдепі США повідомили, що росіяни використовують тактику ІДІЛ під час мінування територій України. Солдати РФ цілеспрямовано мінують будинки, дитячі іграшки та навіть тіла вбитих.

Джерело: UK Ministry of Defence

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