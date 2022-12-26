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Факти / Світ / Росія

У Новосибірську масштабна пожежа на складі: місцеві кажуть про вибухи, державні ЗМІ мовчать

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
склад горить Новосибірськ

У Новосибірську сталася масштабна пожежа на складі площею 2 тис. кв.м. Очевидці поблизу повідомляли про вибухи, пишуть місцеві ЗМІ.

Регіональне МНС повідомило, що пожежа охопила двоповерхове складське приміщення. Сусідні житлові будинки опинилися під загрозою.

У Новосибірську є кілька авіаремонтних та авіабудівних заводів.

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Склад на 2-й Станціонній вулиці розташований поблизу залізничних шляхів. А також недалеко від патронного заводу.

Російські державні та великі медіа, а також окремі пропагандисти як один ігнорують повідомлення про таку велику пожежу.

Головне управління МНС РФ стверджує, що на складі зберігалася поліграфічна продукція.

Нагадаємо, 26 грудня на військовому аеродромі Енгельс у РФ сталися вибухи.

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Фото: Скріншот

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