Власника ПВК Вагнера Пригожина готують на роль політичного лідера партії війни – Гудков

Грудень, 26 в 19:03

Власник ПВК Вагнер та кухар Путіна Євген Пригожин – не самостійна політична фігура, впевнений російський опозиційний політик та ексдепутат Думи Дмитро Гудков.

— Він (Пригожин, – Ред.) абсолютно лояльний до Путіна. Це людина, яка входить у найближче путінське оточення та користується путінською довірою. Я думаю, що його просто готують на роль політичного лідера ось цієї партії війни. В Росії 5-10% громадян хочуть війни, ескалації, боротьби із Заходом, хочуть побудувати імперію. Таким людям потрібен лідер. Наприклад, в якості лідера такої політичної партії опиниться фанатик, який потім направить всі сили не лише проти України, а й проти Путіна, – сказав він в ефірі телемарафону Freeдом.

Гудков стверджує, що в цій частині суспільства дуже сильна критика Путіна, міністерства оборони Росії.

На його думку, Пригожин потенційно може стати загрозою для самого ж російського диктатора.

Зараз дивляться

— Цей електорат, якщо не матиме лояльного до Кремля лідера, може обрати собі якогось фанатика. Цей фанатик скаже, ось Путін та Шойгу все вкрали, це через них у нас воєнна поразка, треба змінювати цю команду, посадити всіх тощо. Саме тому для цієї когорти електорату й було обрано Пригожина, тому що ця особа повністю підконтрольна.

Гудков каже, що вся політика Путіна – це вибудовування політичних декорацій: Зюганов для комуністів, Жириновський – для типу патріотів, Миронов – для соціал-демократів.

За словами ексдепутата Думи, для цих декорацій не вистачає партії, яка б представляла інтереси імперців та прихильників війни.

Нещодавно в інтерв’ю газеті New York Times керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов сказав, що стратегія російської сторони багато в чому продиктована політичними амбіціями керівника ПВК Вагнера Пригожина.

За його словами, російський генерал Сергій Суровікін у вересні об’єднався з Пригожиним у суперництві з російським міністром оборони Сергієм Шойгу.