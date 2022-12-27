Ми читали Толкіна: СБУ та мережа тролять Путіна за подаровані персні лідерам пострадянських країн
Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що диктатор Володимир Путін подарував учасникам неформального саміту СНД вісім перснів з символікою співдружності, а один залишив собі.
Лукашенко був єдиним, хто відразу одягнув перстень.
На кожному персні з металів, схожих на біле та жовте золото, розмістили символіку СНД, написи З Новим роком 2023, а також Росія.
Користувачі соціальних мереж побачили у цьому алюзію на роман Володар перснів Джона Рональда Руела Толкіна.
У трилогії Толкіна дев’ять кілець від володаря темряви Саурона отримали правителі дев’яти королівств людей. Після того вони стали його безсмертними рабами темряви – назгулами.
На таку новину з гумором відреагували у Службі безпеки України.
— Прочитали, що “за порєбріком” один воєнний злочинець зробив 9 перснів і думає, що це йому допоможе нас перемогти. Ми читали Толкіна, й у нас для нього тільки погані новини, – йдеться в повідомленні СБУ.
Прочитали, що «за порєбріком» один воєнний злочинець зробив 9 кілець і думає, що це йому допоможе нас перемогти. Ми читали Толкіна і у нас для нього тільки погані новини… pic.twitter.com/FSm4dWzj48
— СБ України (@ServiceSsu) December 27, 2022
Користувачі до новини про персні Путіна підійшли з креативом та фантазією, створивши безліч мемів з цього приводу.
Додамо також, що у всесвіті Толкіна армія Саурона складалася переважно з орків та найманців.