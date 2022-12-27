Ми читали Толкіна: СБУ та мережа тролять Путіна за подаровані персні лідерам пострадянських країн

Грудень, 27 в 16:34

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що диктатор Володимир Путін подарував учасникам неформального саміту СНД вісім перснів з символікою співдружності, а один залишив собі.

Лукашенко був єдиним, хто відразу одягнув перстень.

На кожному персні з металів, схожих на біле та жовте золото, розмістили символіку СНД, написи З Новим роком 2023, а також Росія.

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Користувачі соціальних мереж побачили у цьому алюзію на роман Володар перснів Джона Рональда Руела Толкіна.

У трилогії Толкіна дев’ять кілець від володаря темряви Саурона отримали правителі дев’яти королівств людей. Після того вони стали його безсмертними рабами темряви – назгулами.

На таку новину з гумором відреагували у Службі безпеки України.

— Прочитали, що “за порєбріком” один воєнний злочинець зробив 9 перснів і думає, що це йому допоможе нас перемогти. Ми читали Толкіна, й у нас для нього тільки погані новини, – йдеться в повідомленні СБУ.

Прочитали, що «за порєбріком» один воєнний злочинець зробив 9 кілець і думає, що це йому допоможе нас перемогти. Ми читали Толкіна і у нас для нього тільки погані новини… pic.twitter.com/FSm4dWzj48 — СБ України (@ServiceSsu) December 27, 2022

Користувачі до новини про персні Путіна підійшли з креативом та фантазією, створивши безліч мемів з цього приводу.

Додамо також, що у всесвіті Толкіна армія Саурона складалася переважно з орків та найманців.