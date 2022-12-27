Грудень, 27 в 11:32

Вже є ознаки, що свідчать про наміри Росії завдати масованого удару на свята.

Про це розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

– По-перше, вони дійсно намагаються побавити нас світла і світлих свят – це зрозуміло, це їхня така терористична тактика. По-друге, ми спостерігаємо їхню певну активність. Вони тривалий час не виводили ракетоносії в Чорне море на бойове чергування, наразі там перебуває три ракетоносії, два з яких підводні, – йдеться в повідомленні.

За словами Гуменюк, це ускладнює виявлення самого пуску ракет, однак наші сили ППО все одно готові відбивати російські удари.

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Керівниця пресцентру додала, що українські військові також фіксують підготовку російської стратегічної і тактичної авіації до масованого ракетного удару.

– Але все ж таки пам’ятаймо, що тактика ворога може змінюватися, не обов’язково це буде масована ракетна атака або може бути комбінована. Нагадаймо, що вони нещодавно отримали партію дронів і вже почали їх використовувати, – наголосила Гуменюк.

Вона також підкреслила, що окупанти трохи змінили тактику і вже не використовують іранські БПЛА так часто, як раніше.

– Вони намагаються використовувати їх для виявлення протиповітряної оборони – перша хвиля саме на це спрямована, а потім вже йде наступна – ударна хвиля. Це ми вирахували за попередніми нападами на наші системи ППО і енергетичну систему,- пояснила Гуменюк.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що окупанти хотіли завдати нового удару по Україні у понеділок, 26 грудня. Однак вибухи на аеродромі в Енгельсі цьому завадили.

Джерело: телемарафон

Фото: Повітряне командування Захід