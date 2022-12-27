Грудень, 27 в 14:51

Черговий вибух на авіабазі в Енгельсі Саратовської області змусив росіян відвести якомога далі свою стратегічну авіацію, а це значно ускладнює завдавання ударів крилатими ракетами по енергосистемі України.

Про це пише видання The New York Times.

Деякі крилаті ракети запускаються з російських бомбардувальників, які злітають з аеродромів, що зазнали атак за останній місяць. Тому удари по авіабазах потенційно можуть знищити ракети на землі ще до того, як їх повісять на бомбардувальники.

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Полковник у відставці та військовий експерт Сергій Грабський раніше заявив, що українські військові без вагань завдавали ударів по аеродромах, паливних базах та складах боєприпасів російського супротивника, адже вони є законними воєнними цілями.

Завдання ударів по об’єктах у Криму та транскордонні артилерійські дуелі стали звичною справою, оскільки війна наблизилася до Росії та окупованого півострова.

Раніше США та Україна домовилися, що Київ не завдаватиме ударів по цілях у Росії з американської зброї.

Далекобійні удари України збіглися з виснаженням запасу російських крилатих і тактичних балістичних ракет. Але, як заявив голова військової розвідки України Кирило Буданов, Росії все ще вистачить ракет на 2-3 масовані атаки.

Найскладнішою ракетою в російському арсеналі є Кинджал – гіперзвукова зброя, яка може досягати цілей за лічені хвилини і яку практично неможливо збити. Але їх у росіян на початку війни було 47, а тепер залишилося лише кілька штук, заявив Буданов.

Нагадаємо, що вперше вибухи на аеродромі в Енгельсі пролунали 5 грудня. Вдруге аеродром в Енгельсі атакували 26 грудня.

5 грудня також пролунав вибух на аеродромі в Дягілєво під Рязанню.