Грудень, 29 в 13:18

Росія перемістила свою авіацію зі стратегічного аеродрому Енгельс (Саратовська область) у більш віддалені регіони. І це вплинуло на здатність російських військ завдавати ракетних ударів по території України.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

За його словами, те, що окупанти відвели свою стратегічну авіацію “за тисячі кілометрів від кордону з Україною” після серії вибухів на аеродромі Енгельс, є безумовним успіхом. Проте варто пам’ятати, що, наприклад, російські крилаті ракети Х-101 мають дальність ураження 5 тис. км.

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Тому після переміщення літаків РФ не втратила можливості здійснювати нові ракетні удари по Україні. Проте суттєво зріс час здійснення пуску, а тому українські сили протиповітряної оборони (ППО) отримали більше можливостей для підготовки до відбиття атак.

– Тобто пуски здійснювати вони як могли, так і будуть, різниця лише в тому, що саме підняття у повітря стратегічної авіації та здійснення пуску займає енну кількість часу. І ця енна кількість часу набагато більша, ніж раніше, що значно розширює можливості готовності нашої ППО, – зазначив Коваленко.

Він уточнив, що підняття стратегічної авіації РФ під час сьогоднішньої ракетної атаки на Україну фіксувалося о 6:00 ранку. Водночас перші ракетні пуски з району Волгодонська та Каспію відбулися о 7:00.

– Тобто інциденти на об’єктах такого рівня (як аеродром Енгельс, – Ред.) призвели до того, що фіксація зльотів і пусків авіації тепер має менший фактор несподіванки. Тактично та стратегічно авіація російських окупаційних військ втратила перевагу щодо завдання ударів по території України, – наголосив експерт.

Як відомо, зранку 29 грудня в районі авіабази Енгельс повітряно-космічних сил РФ (Саратовська область) вчергове пролунали вибухи. Від початку грудня це щонайменше третій такий інцидент на цьому аеродромі.

Вперше про атаку безпілотника на авіабазу Енгельс повідомлялося 5 грудня. Тоді були пошкоджені кілька стратегічних бомбардувальників Ту-195.

Атака сталася і в ніч на 26 грудня. Згідно з неофіційними даними, під час потужних вибухів були пошкоджені щонайменше 5 літаків, є загиблі та поранені, зруйнована диспетчерська вежа.

Джерело: Telegram-канал Олександра Коваленка