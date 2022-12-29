Грудень, 29 в 19:45

Ввечері 29 грудня у Росії сталася масштабна пожежа. У Калінінському районі Санкт-Петербурга спалахнув бізнес-центр Берег.

Як повідомляють росЗМІ, всіх працівників евакуювали. За попередніми даними, постраждалих немає.

Пожежа почалася у складському приміщенні, вогонь поширився площею 80 квадратних метрів. У гасінні беруть участь шість одиниць техніки та близько 30 пожежників.

Зараз дивляться

У мережі з’явилися відео, на яких можна побачити масштаби пожежі у бізнес-центрі Берег у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, що кілька днів тому пожежа сталася у Новосибірську.

Вогонь охопив двоповерхове складське приміщення площею 2 тис. кв.м. Очевидці поблизу повідомляли про вибухи.