У Росії повідомляють про знищення безпілотниками пускової системи С-300

Грудень, 29 в 11:53

Вранці 29 грудня у Брянській області РФ було знищено зенітно-ракетну систему С-300.

Про це повідомив Telegram-канал Astra.

За даними каналу, обстрілу зазнав Унецький район області.

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Зазначено, що безпілотники нібито скинули вибухові пристрої на позиції Міноборони РФ в районі селища Рюхів о 4:30, внаслідок чого була виведена з ладу установка С-300.

Водночас губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомляв про роботу ППО в області.

– На території Клинцівського району працює наша система ППО. Руйнувань та постраждалих немає. В результаті роботи були збиті БПЛА, – написав він.

Про атаку безпілотників на Унецький район він нічого не сказав.

У четвер, 29 грудня, Росія знову завдала масованого удару по українських містах. Радник голови Офісу президента повідомив, що загарбники випустили по Україні понад 120 ракет.

Джерело: Astra