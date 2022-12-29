У Росії повідомляють про знищення безпілотниками пускової системи С-300
Вранці 29 грудня у Брянській області РФ було знищено зенітно-ракетну систему С-300.
Про це повідомив Telegram-канал Astra.
За даними каналу, обстрілу зазнав Унецький район області.
Зазначено, що безпілотники нібито скинули вибухові пристрої на позиції Міноборони РФ в районі селища Рюхів о 4:30, внаслідок чого була виведена з ладу установка С-300.
Водночас губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомляв про роботу ППО в області.
– На території Клинцівського району працює наша система ППО. Руйнувань та постраждалих немає. В результаті роботи були збиті БПЛА, – написав він.
Про атаку безпілотників на Унецький район він нічого не сказав.
У четвер, 29 грудня, Росія знову завдала масованого удару по українських містах. Радник голови Офісу президента повідомив, що загарбники випустили по Україні понад 120 ракет.
Джерело: Astra