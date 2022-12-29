В РФ чергова смерть серед виробників ракет – помер розробник ракетоносіїв Ангара

Грудень, 29 в 14:58

У Росії помер колишній гендиректор Центру імені Хруничева 73-річний Володимир Нестеров.

Про його смерть повідомила пресслужба підприємства. Причина смерті не уточнюється.

Нестеров очолював Центр Хрунічева з 2005 по 2012 рік. Після звільнення з посади гендиректора він вів проєкт створення ракети-носія Ангара, яка була запущена у 2014 році.

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25 грудня пропагандистські ЗМІ РФ повідомили про смерть у Санкт-Петербурзі Олександра Бузаков. Повідомлялося, що чоловік помер у віці 66 років, а його життя “обірвалося передчасно та трагічно”.

Він був генеральним директором компанії Адміралтейські верфі, яка робила носії крилатих ракет Калібр, якими окупаційні війська РФ обстрілюють Україну.

Того ж дня стало відомо про смерть Олексія Маслова – колишнього головнокомандувача Сухопутних військ збройних сил Росії. Його вважали прибічником співпраці з Північноатлантичним союзом.

Фото: khrunichev