Грудень, 30 в 15:04

Поблизу Санкт-Петербурга зайнявся нафтовий танкер Арктика.

Про це пишуть у ЗМІ.

– Пожежі надано другий рівень складності. Знову недопалок, – пише Telegram-паблік Збройні сили України. Війна з окупантами.

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Нагадаємо, що ввечері 29 грудня у Росії сталася масштабна пожежа. У Калінінському районі Санкт-Петербурга спалахнув бізнес-центр Берег.

Також сталися нові вибухи в районі аеродрому Енгельс у Саратовській області РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 310-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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