Поблизу Санкт-Петербурга спалахнув нафтовий танкер
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Фото: Pixabay
Поблизу Санкт-Петербурга зайнявся нафтовий танкер Арктика.
Про це пишуть у ЗМІ.
– Пожежі надано другий рівень складності. Знову недопалок, – пише Telegram-паблік Збройні сили України. Війна з окупантами.
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Нагадаємо, що ввечері 29 грудня у Росії сталася масштабна пожежа. У Калінінському районі Санкт-Петербурга спалахнув бізнес-центр Берег.
Також сталися нові вибухи в районі аеродрому Енгельс у Саратовській області РФ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 310-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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