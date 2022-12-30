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Факти / Світ / Росія

Поблизу Санкт-Петербурга спалахнув нафтовий танкер

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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танкер
Фото: Pixabay

Поблизу Санкт-Петербурга зайнявся нафтовий танкер Арктика.

Про це пишуть у ЗМІ.

– Пожежі надано другий рівень складності. Знову недопалок, – пише Telegram-паблік Збройні сили України. Війна з окупантами.

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Нагадаємо, що ввечері 29 грудня у Росії сталася масштабна пожежа. У Калінінському районі Санкт-Петербурга спалахнув бізнес-центр Берег.

Також сталися нові вибухи в районі аеродрому Енгельс у Саратовській області РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 310-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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