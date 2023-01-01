Грудень, 31, 2022 в 23:32

У Росії, на Ростовській АЕС, сталася пожежа, внаслідок якої одна людина загинула, і ще одна – постраждала.

Про це йдеться на сайті Росенергоатом.

За даними російської компанії, сталося загоряння блочного трансформатора енергоблоку №3.

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Згодом пожежу ліквідували, проте на місці загоряння виявлено одного загиблого працівника станції та одного постраждалого.

Повідомляється, що внаслідок пожежі радіаційний фон на атомній станції та в районі її розташування не змінювався.

Нагадаємо, у другій половині листопада 2022 року в Росії посилили заходи захисту від потенційних атак із повітря на Ростовській АЕС.

Перед цим, у жовтні, було зупинено другий енергоблок Ростовської АЕС через неполадки з трубопроводом.

Крім того, ЗМІ повідомляли про витік пари на атомній станції.

Фото: Атомная энергия 2.0