На Ростовській АЕС сталась пожежа перед Новим роком, є загиблий
У Росії, на Ростовській АЕС, сталася пожежа, внаслідок якої одна людина загинула, і ще одна – постраждала.
Про це йдеться на сайті Росенергоатом.
За даними російської компанії, сталося загоряння блочного трансформатора енергоблоку №3.
Згодом пожежу ліквідували, проте на місці загоряння виявлено одного загиблого працівника станції та одного постраждалого.
Повідомляється, що внаслідок пожежі радіаційний фон на атомній станції та в районі її розташування не змінювався.
Нагадаємо, у другій половині листопада 2022 року в Росії посилили заходи захисту від потенційних атак із повітря на Ростовській АЕС.
Перед цим, у жовтні, було зупинено другий енергоблок Ростовської АЕС через неполадки з трубопроводом.
Крім того, ЗМІ повідомляли про витік пари на атомній станції.
Фото: Атомная энергия 2.0