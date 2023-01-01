Новорічне звернення Путіна зосереджено на виправданні війни проти України – ISW

Січень, 01 в 16:39

Путін не впевнений у своїй здатності формувати російський інформаційний простір і продовжує зосереджуватися на виправданні війни проти України та її вартості для народу РФ. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розкритикували щорічне новорічне звернення президента Росії.

– Ця промова продовжила риторичні заяви Путіна не лише про те, що Росія має історичні права на Україну, але й про те, що незалежність і суверенітет РФ залежать від відновлення контролю над нею, – вважають в ISW.

Таким чином, на їхню думку, Путін намагається представити перемогу у війні “як необхідну умову для подальшого існування РФ як незалежної держави”.

Окрім того, американські аналітики не побачили в його словах бажання мирних переговорів – хіба що на тих умовах, які він диктує Україні та Заходу.

Зараз дивляться

– Путін навряд чи погодиться на менший результат, якщо Україна за допомогою своїх західних партнерів не зможе завдати нових масштабних поразок російським військам і звільнити значно більшу частину окупованої території, – йдеться в повідомленні ISW.

Вони також здивовані тим, що Путін нічого не сказав про те, як російські військові планують переломити свої невдачі в Україні і досягти своїх цілей.

– Банальність більшої частини промови узгоджується з попередніми оцінками ISW про те, що Володимир Путін, можливо, відклав своє щорічне звернення до Федеральних зборів РФ через невпевненість у своїй здатності формувати російський інформаційний простір на тлі зростаючої критики щодо ведення ним війни, – підсумували аналітики.

Фото: скрін відео