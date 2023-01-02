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Факти / Світ / Росія

Росія може стати колонією країни-сусіда, це дуже небезпечно – Данілов

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Олексій Данілов

Росія може стати колонією однієї з сусідніх країн, що є дуже небезпечною тенденцією.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.

– У росіян можуть з’явитися нові “власники”. Ми сьогодні спостерігаємо, що одна країна-сусід поступово підминає РФ під себе, бо там є свої інтереси. Це дуже небезпечна тенденція для миру та для нас, – сказав Данілов.

Водночас на запитання про те, чи йдеться про Китай, Данілов не відповів ствердно, але й не заперечив.

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Він зазначив, що зараз необхідно звернути увагу на ті процеси, які відбуваються з Росією. Зокрема, у неї залишилося ракет лише на дві-три потужні атаки.

– Ми повинні мати на увазі, що вони можуть отримати “несподіваних друзів” і Росія може стати колонією. Якщо хтось вважає, що з Росією потрібно вести переговори, то я вважаю, що Росію треба знищувати. І якнайшвидше, – додав секретар РНБО.

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