Січень, 05 в 10:27

Після вибухів на російських аеродромах військове командування РФ розосередило літаки дальньої авіації, особливо на аеродроми якомога далі від України.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Це пов’язано з тим, що 5 і 26 грудня 2022 року на авіабазі дальньої авіації в Енгельсі пролунали вибухи – кілька літаків зазнали пошкоджень.

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27 грудня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що росіяни передислокували важкі бомбардувальники Ту-95МС BEAR і середні бомбардувальники Ту-22М3 BACKFIRE на Далекий Схід Росії.

Проте попри такі маневри літаки дальньої авіації все ще зможуть гатити крилатими ракетами по Україні, оскільки ця зброя має радіус дії 5000 км на додачу до дальності польоту самих літаків.

Однак польоти з місць розосередження створюють додаткове навантаження на технічне обслуговування та значно скоротять льотні години цих застарілих літаків.

Нагадаємо, що вперше про атаку безпілотника на російську авіабазу в Енгельсі повідомлялося 5 грудня. Тоді були пошкоджені кілька стратегічних бомбардувальників Ту-195. 29 грудня сталась нова атака на авіабазу.

Також російські ЗМІ із посиланням на екстрені служби повідомляли про вибух на аеродромі під Рязанню.

Джерело: UK Ministry of Defence