Січень, 09 в 8:54

Спроби Міноборони РФ заявити, що окупанти “помстились” за удар ЗСУ по Макіївці 31 грудня викликають невдоволення у російському інформаційному просторі.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Так, у МО Росії 8 січня заявили, що російські війська провели “операцію відплати” українським силам за удар, в результаті якого загинуло до 400 мобілізованих солдатів через помилки російського командування та погану практику розосередження особового складу.

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Росія неправдиво заявила, що удар у відповідь був завданий по кількох тимчасових пунктах дислокації українських військ у Краматорську, у результаті якого загинуло понад 600 українських військовослужбовців.

Цю заяву спростували ЗСУ, а також іноземні журналісти, які побували на місцях, де окупанти заявили про удари.

Кілька російських військових блогерів негативно відреагували на заяву Міноборони, зазначаючи, що воно часто дає неправдиві заяви і критикуючи російське військове керівництво за сфабриковану історію з метою “відплати” за удар замість того, щоб притягнути винних до відповідальності за втрати.

Аналітики вказують, що реакція російсьуого оборонного відомства на удар по Макіївці є продовженням сформованої моделі скарг і відплати, яка знову зробила російське військове керівництво об’єктом жорсткої критики за ведення війни.

У ISW також повідомили, що керівник ПВК Вагнера Євген Пригожин намагається використати українські природні ресурси і хоче видобувати сіль та гіпс із шахт у районі Бахмута для своєї фінансової вигоди. Для цього він намагається виправдати важливість захоплення шахт довкола Бахмута та Соледара.