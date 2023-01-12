Січень, 11 в 23:33

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висміяв кадрові перестановки на посаді командувача окупаційними військами РФ в Україні, натякнувши, що Росії доведеться терпіти низку військових поразок до кінця.

Відповідний запис Подоляк опублікував на своїй сторінці у Twitter.

– Змінюй/не змінюй командувачів об’єднаних угруповань, а терпіти доведеться до кінця. Тому що “подобається/не подобається… красуня”, – написав він.

У такий спосіб радник керівника Офісу президента пригадав президенту РФ Володимиру Путіну фразу “подобається – не подобається, терпи, моя красунечко”, яку він вжив напередодні повномасштабної війни щодо зобов’язань України в рамках Мінських угод.

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Нагадаємо, 11 січня 2023 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова на посаду командувача об’єднаного угруповання військ РФ в Україні.

Починаючи з жовтня 2022 року цю посаду обіймав російський генерал Валерій Суровікін. Сам Суровікін тепер обійняв посаду заступника Герасимова.

Раніше Михайло Подоляк назвав кадрові перестановки у військовому керівництві Росії “реваншем класичного генералітету”, заявивши, що таким чином Володимир Путін намагається втримати владу, яку намагалися реорганізувати наближені до нього глава Чечні Рамзан Кадиров та глава найманців з ПВК Вагнера Євген Пригожин.