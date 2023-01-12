Січень, 12 в 11:53

Напередодні вранці кораблі та підводні човни ВМФ Росії залишили свою базу в Новоросійську у Чорному морі.

Британське видання королівського флоту Naval News вважає, що такий маневр є досить незвичайним і може вказувати на перевірку готовності екіпажів.

Джерела Naval News підтверджують вихід великого десантного корабля проєкту 11711 Іван Грен і найбільшого десантного корабля в Чорному морі Петро Моргунов.

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Також у складі групи вийшли всі три підводні човни проєкту 636.3 Improved-Kilo (Варшав’янка), що містилися на базі. У порту Новоросійська залишилися лише кілька бойових кораблів та кораблів забезпечення.

Що стосується підводних човнів класу Improved-Kilo, то росіяни їх раніше використовували для завдання ударів по Україні крилатими ракетами Калібр.

Підводні човни вивели з Севастополя у вересні 2022 року після атак українських безпілотників на базу. Три з п’яти підводних човнів перебували в Новоросійську вже кілька тижнів.

Десантний корабель Петро Моргунов нещодавно доставив вантажі з Росії до Севастополя після вибухів на Керченському мосту 8 жовтня 2022 року. Хоча Росії вдалося провести деякий ремонт, пропускна спроможність мосту залишається досить обмеженою. Тому десантні кораблі ВМФ Росії залучені як транспортні.

Однак одночасний вихід підводних човнів передбачає, що це може бути більше, ніж місія щодо поповнення запасів.

Вихід російського військового флоту може бути навчанням для перевірки готовності екіпажів. Або, можливо, це запобіжний захід проти наближення загрози з боку України.

База в Новоросійську, попри віддаленість від узбережжя, яке контролює Україна, розташована в межах досяжності українських морських ударних безпілотників.

Нагадаємо, що удари дронами сталися 29 жовтня у Севастополі. Один із безпілотників ударив по Новоросійську 18 листопада. Збитки були незначні, але це дало зрозуміти, що військова база розташована в межах досяжності ЗСУ.

У Naval News вважають, що навряд чи кораблі підуть до Севастополя для поповнення озброєння. Поєднання десантних кораблів і підводних човнів говорить про те, що ракетні удари не готуються.

На думку аналітиків, вихід групи кораблів може означати висадку морського десанту на південний захід України, щоб встановити сухопутний міст у невизнане Придністров’я. Підводні човни братимуть участь у розвідці чи прикритті десантних кораблів.

Висадки ворожого десанту здаються нереальними з огляду на долю російських наступів на початку війни.

Морську піхоту РФ після сильного виснаження боями перекинули вглиб Росії. За оцінкою аналітиків, для відновлення сил цих підрозділів підуть місяці чи роки.

Аналітики та військове командування України, безперечно, уважно стежитимуть за поведінкою російських кораблів.