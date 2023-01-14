РФ під виглядом навчань перекинула до Білорусі 10 вертольотів Мі-8 та Мі-24
Росіяни під виглядом проведення спільних навчань перекинули до Білорусі авіацію, зокрема 10 гелікоптерів Мі-8 та Мі-24.
Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.
Зазначається, що багатоцільові вертольоти Мі-8 та штурмовики Мі-24 перебазовані на аеродром Мачулищі.
Очікується перебазування літаків оперативно-тактичної авіації на аеродроми Білорусі.
– З урахуванням зазначеного зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів-камікадзе по території України з повітряного простору Білорусі, – наголосив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.
Нагадаємо, що Міноборони Білорусі анонсувало проведення спільних льотних навчань із росіянами з 16 січня. Саме під виглядом участі у цих навчаннях ворог нарощує свою авіацію на білоруських аеродромах.
Раніше Громов повідомив, що найближчим часом війська РФ будуть намагатися захопити усю Донецьку область, а потім пробувати окупувати лівобережну частину Запорізької області.