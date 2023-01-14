Січень, 14 в 10:52

Росія розосереджує свій Чорноморський флот, виводячи кораблі з бази дислокації. Причиною цього, ймовірно, є побоювання ударів Збройних сил України.

Про це сьогодні повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

Так, 11 січня група з щонайменше 10 кораблів Чорноморського флоту РФ вийшла з морського порту Новоросійська. За даними розвідки, Росія вивела кораблі не для якоїсь операції, а для розосередження через побоювання можливих атак ЗСУ.

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– Враховуючи типи та кількість суден, що вийшли в море одночасно, ця активність, ймовірно, спрямована на розосередження флоту у відповідь на конкретну загрозу Новоросійську, яку Росія, як вона вважає, виявила, – зазначається в повідомленні.

В розвідці вважають малоймовірним, що виведення цих кораблів є підготовкою до ударів по Україні крилатими ракетами морського базування. Крім того, малоймовірно, що російський флот готується “до амбітних десантних операцій”.

– Чорноморський флот РФ значною мірою залишається скутим через можливі загрози з боку України та продовжує надавати пріоритет захисту сил, а не наступальним або патрульним операціям, – додали в розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 January 2023 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/rplsUvpx6O ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/DkfwwwZUO2 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) January 14, 2023

Днями з’явилася інформація, що вранці 11 січня кораблі та підводні човни Чорноморського флоту РФ залишили свою базу в Новоросійську. Профільні ЗМІ писали про вихід великого десантного корабля Іван Грен і найбільшого десантного корабля в Чорному морі Петро Моргунов.