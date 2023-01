Росія розосереджує свій Чорноморський флот, виводячи кораблі з бази дислокації. Причиною цього, ймовірно, є побоювання ударів Збройних сил України.

Про це сьогодні повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

Так, 11 січня група з щонайменше 10 кораблів Чорноморського флоту РФ вийшла з морського порту Новоросійська. За даними розвідки, Росія вивела кораблі не для якоїсь операції, а для розосередження через побоювання можливих атак ЗСУ.

В розвідці вважають малоймовірним, що виведення цих кораблів є підготовкою до ударів по Україні крилатими ракетами морського базування. Крім того, малоймовірно, що російський флот готується “до амбітних десантних операцій”.

