В різних районах Москви почали розгортати комплекси ППО
Збройні сили Російської Федерації почали розгортати оборонні протиповітряні озброєння в російській столиці – Москві.
Про це у своєму Telegram каналі повідомив український журналіст та воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко.
За його даними, російські військові розгортають у Москві дивізіони протиповітряної оборони.
На фото, оприлюднених журналістом, декілька систем ППО стоїть між московським лісним масивом Лосиний Острів та районом Сокольники, що у російські столиці.
Водночас на відео, опубліковане Цаплієнком, ще одна установка ППО знаходиться на позиції в районі вздовж Рубльово-Успенського шосе.
Російське видання Sota також повідомляє, що в столиці РФ розгорнуто комплекси протиповітряного захисту С-400.
– Комплекси ППО С-400 розгорнули на Дослідних полях Тімірязевської сільгоспакадемії в Москві, йдеться в повідомленні.
Причини розгортання засобів протиповітряної оборони наразі невідомі, але це може бути пов’язано із українськими розробками далекобійних безпілотників, які можуть діставати на відстань у понад 1 тис. км.
Раніше в Укроборонпромі заявили, що розробка вітчизняного дрона з дальністю ураження понад 1 тис. км і можливістю навантаження до 75 кг перейшла до такого етапу, коли нічого не можна розповідати.
Нагадаємо, 10 січня волонтер та колишній телеведучий Сергій Притула спільно з громадським активістом Сергієм Стерненком оголосили, що придбали безпілотники, які літають на відстань до 200 км, та дрони з дальністю польоту до 800 км.
Фото: Андрій Цаплієнко