Січень, 15 в 18:41

Збройні сили Російської Федерації почали розгортати оборонні протиповітряні озброєння в російській столиці – Москві.

Про це у своєму Telegram каналі повідомив український журналіст та воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко.

За його даними, російські військові розгортають у Москві дивізіони протиповітряної оборони.

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На фото, оприлюднених журналістом, декілька систем ППО стоїть між московським лісним масивом Лосиний Острів та районом Сокольники, що у російські столиці.

Водночас на відео, опубліковане Цаплієнком, ще одна установка ППО знаходиться на позиції в районі вздовж Рубльово-Успенського шосе.

Російське видання Sota також повідомляє, що в столиці РФ розгорнуто комплекси протиповітряного захисту С-400.

– Комплекси ППО С-400 розгорнули на Дослідних полях Тімірязевської сільгоспакадемії в Москві, йдеться в повідомленні.

Причини розгортання засобів протиповітряної оборони наразі невідомі, але це може бути пов’язано із українськими розробками далекобійних безпілотників, які можуть діставати на відстань у понад 1 тис. км.

Раніше в Укроборонпромі заявили, що розробка вітчизняного дрона з дальністю ураження понад 1 тис. км і можливістю навантаження до 75 кг перейшла до такого етапу, коли нічого не можна розповідати.

Нагадаємо, 10 січня волонтер та колишній телеведучий Сергій Притула спільно з громадським активістом Сергієм Стерненком оголосили, що придбали безпілотники, які літають на відстань до 200 км, та дрони з дальністю польоту до 800 км.

Фото: Андрій Цаплієнко