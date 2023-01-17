Пригожин поводиться, як ворог: у Кремлі зростає критика власника ПВК Вагнера – ISW
У Кремлі продовжують заперечувати заяви засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина про те, що його найманці брали участь в операції в районі Соледара Донецької області.
Зокрема, російський диктатор Володимир Путін публічно приписав так звані успіхи на передовій відомству Шойгу, і зробив він це, ймовірно, навмисно, щоб підірвати вплив Пригожина в російському інформаційному просторі, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
– Путін, можливо, прагнув продемонструвати, що він зберігає контроль над традиційними російськими ЗМІ, тоді як Пригожин продовжує нарощувати аудиторію в Telegram та інших соціальних мережах, – кажуть експерти.
За їхніми словами, Міноборони Росії, у свою чергу, у зведеннях про бої навколо Бахмута, ймовірно, навмисно виключило згадку про вагнерівців.
Водночас спікер Кремля Пєсков спробував спростувати повідомлення про конфлікт між Пригожиним та Міноборони Росії, заявивши 16 січня, що вони є “продуктами інформаційних маніпуляцій”.
– Однак Пєсков додав, що хоча більшість таких маніпуляцій походять від “ворогів” Росії, у Кремля є “друзі”, які також поводяться подібним чином. Заява Пєскова, можливо, була негласно спрямована на Пригожина, чия критика російського МО стає все більш зухвалою, – зауважують в ISW.
У відповідь на цю заяву Пригожин “продовжив свою тактику використання навмисно розпливчастих повідомлень для того, щоб викликати більше дискусій в російському інформаційному просторі, що в кінцевому підсумку спрямоване на підрив довіри до Міноборони РФ та Путіна”, вважають американські аналітики.
У районі Бахмута та Соледара зараз відбуваються найзапекліші бої. Російські війська та найманці ПВК Вагнера атакують позиції ЗСУ цілодобово.