Пригожин поводиться, як ворог: у Кремлі зростає критика власника ПВК Вагнера – ISW

Січень, 17 в 10:17

У Кремлі продовжують заперечувати заяви засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина про те, що його найманці брали участь в операції в районі Соледара Донецької області.

Зокрема, російський диктатор Володимир Путін публічно приписав так звані успіхи на передовій відомству Шойгу, і зробив він це, ймовірно, навмисно, щоб підірвати вплив Пригожина в російському інформаційному просторі, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

– Путін, можливо, прагнув продемонструвати, що він зберігає контроль над традиційними російськими ЗМІ, тоді як Пригожин продовжує нарощувати аудиторію в Telegram та інших соціальних мережах, – кажуть експерти.

За їхніми словами, Міноборони Росії, у свою чергу, у зведеннях про бої навколо Бахмута, ймовірно, навмисно виключило згадку про вагнерівців.

Зараз дивляться

Водночас спікер Кремля Пєсков спробував спростувати повідомлення про конфлікт між Пригожиним та Міноборони Росії, заявивши 16 січня, що вони є “продуктами інформаційних маніпуляцій”.

– Однак Пєсков додав, що хоча більшість таких маніпуляцій походять від “ворогів” Росії, у Кремля є “друзі”, які також поводяться подібним чином. Заява Пєскова, можливо, була негласно спрямована на Пригожина, чия критика російського МО стає все більш зухвалою, – зауважують в ISW.

У відповідь на цю заяву Пригожин “продовжив свою тактику використання навмисно розпливчастих повідомлень для того, щоб викликати більше дискусій в російському інформаційному просторі, що в кінцевому підсумку спрямоване на підрив довіри до Міноборони РФ та Путіна”, вважають американські аналітики.

У районі Бахмута та Соледара зараз відбуваються найзапекліші бої. Російські війська та найманці ПВК Вагнера атакують позиції ЗСУ цілодобово.