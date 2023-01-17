Січень, 17 в 12:00

Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг закликав зберігати почуття міри до Москви, попри розв’язану нею війну в Україні, оскільки сьогоднішні дії визначать статус вільного світу на довгі роки.

Про це пише видання Krone.

За його словами, Росія залишається частиною європейської історії та культури.

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– Ми не повинні переступити межу, наприклад, запровадивши заборону на видачу віз для 144 мільйонів росіян, – заявив Шалленберг.

Міністр закордонних справ наголосив, що немає жодних сумнівів щодо повної підтримки України у її боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність. Він також назвав божевіллям війну в Україні, яку розв’язала Росія.

– Жорстока агресивна війна, спровокована Росією, – це безумство. Водночас ми також маємо думати про те, що буде завтра, через тиждень та через місяці, — сказав Шалленберг.

За його словами, європейська безпекова архітектура так чи інакше повинна буде в майбутньому охоплювати Росію як постійного члена Ради Безпеки ООН і як ядерну державу.

Він також зазначив, що присутність Росії треба зберегти в ОБСЄ (Організації з безпеки та співробітництва) та розкритикував той факт, що міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова не запросили на останню зустріч ОБСЄ у Польщі.

– ОБСЄ – один із небагатьох майданчиків, що залишилися, на яких сидять російські дипломати і повинні вислуховувати наші аргументи і нашу різку критику агресивної війни Росії, – сказав міністр закордонних справ Австрії.

Тому Європі треба зберігати почуття міри – що є одним із найбільших завдань на 2023 рік.

В українському МЗС відреагували на заяви очільника Міністерства закордонних справ Австрії щодо “почуття міри” та “не перегинати палицю” стосовно Росії.

Так, речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що наша держава цінує співробітництво з Австрією та вдячна за підтримку в ООН та ЄС. А для розвитку діалогу чекаємо на візит австрійського міністра до України.

– Зокрема, запрошуємо голову австрійської дипломатії відвідати Дніпро. Там він матиме можливість повторити свої аргументи про почуття міри перед рідними сорока чотирьох людей, які загинули від ракетного удару Росії по багатоповерхівці. Або тими, близьких яких досі не знайшли під завалами, – заявив Олег Ніколенко.

За його словами, заклики продовжувати діалог із Росією, поважати її історію та культуру, лише посилюють почуття безкарності очільників Кремля, сприймаються ним виключно як запрошення до продовження геноциду українців.

Раніше голова Міноборони Австрії Клаудія Таннер заявила, що наразі “незрозуміло, чи буде колись переможець у війні”, яку РФ розв’язала проти України.

Фото: Alexander Schallenberg