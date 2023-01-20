Кремль хоче затягнути війну на 2-4 роки, інакше РФ загрожує розпад – Грозєв

Кремль планує затягнути війну в Україні на два-чотири роки, інакше Росії загрожує розпад.

Про це заявив керівник міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв.

За його словами, вже у вересні минулого року вище керівництво РФ усвідомило, що не зможе виграти війну до кінця 2022 року.

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– Відтак відбувалася підготовка до тривалої війни. Не знаючи при цьому, який саме вигляд матиме виграшний сценарій. Тобто, єдиний план полягав у відсутності плану як такого. Одночасно з цим потрібно за будь-яку ціну витримати від двох до чотирьох років. Чому саме так, а не інакше? Тому що будь-який інший варіант закінчення війни тягне за собою одразу ж розпад Росії, – сказав він.

Грозєв додав, що білоруські кіберпартизани змогли зламати сайт Роскомнадзору і викрити дані особливого департаменту цього відомства, який безпосередньо співпрацює з ФСБ та відстежує соціальні загрози.

– Першою у списку найнебезпечніших зазначена загроза розпаду Росії. Відштовхуючись від цього, можна зробити висновок, що сепаратистські настрої моніторять навіть уважніше, ніж антивоєнні у суспільстві, – підсумував він.