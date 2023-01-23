У Росії авторитет власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина почав згасати, оскільки його бойовики не змогли виконати обіцянок захопити Бахмут власними силами.

Таку думку аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що армія РФ досягла кульмінації своїх сил і справді зазнала катастрофічних невдач на фронті.

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Тепер російський президент Володимир Путін вирішив не покладатися на Пригожина та його найманців і натомість знову довірився начальнику генштабу ЗС РФ Валерію Герасимову, міністру оборони Сергію Шойгу.

Крім того, важливим знаком ISW вважає те, що Путін не згадав Пригожина, коли 15 січня говорив про взяття Соледара.

Українська розвідка та деякі кремлівські чиновники також повідомили, що Путін готується розпочати другу хвилю мобілізації резервів, а міноборони Росії намагається підвищити професіоналізм своїх збройних сил.

Це все разом говорить про значні зусилля Кремля щодо підняття збройних сил РФ і відведення уваги від найманців Вагнера.

Рішення Путіна зосередитися на регулярних російських силах і покладатися на них маргіналізує групу Вагнера і фракцію силовиків, які продовжують робити свій внесок у військові дії Росії в Україні, зазначають американські аналітики.

Фракція силовиків — це невелика група російських бізнесменів і політиків, які мають суттєву владу та паралельні військові компанії, куди входить і Пригожин.

Раніше у Білому домі заявили про наявність доказів того, що КНДР постачає зброю приватній військовій компанії Вагнера.