Січень, 23 в 9:05

Повторне вторгнення російських військ в Україну з території Білорусі все ж таки малоймовірне.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Наразі ISW оцінює ризик російського вторгнення з Білорусі як дуже низький, проте аналітики уважно стежать за цим напрямком.

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Так, за останні 24 години на території Білорусі спостерігалися значні переміщення військових, але нічого такого суттєвого, про що можна було б повідомити.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни заявили, що новий напад Росії з Білорусі більш ймовірний наприкінці 2023 року.

Нагадаємо, що і представник Головного управління військової розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов заявив, що наразі загрози наступу РФ з боку Білорусі немає, а розвідка не спостерігає там угруповання та готовності російських військових до проведення такої операції.