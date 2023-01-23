Панцир-С1 встановили біля ще однієї резиденції Путіна: навіщо на території РФ розміщують ППО

На території Росії встановили ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1.

Нова система ППО з’явилась у селі Ящерово Новгородської області, за 6 км від Валдайської резиденції президента РФ Володимира Путіна.

За даними видання Агентство, комплекс встановили кілька тижнів тому. Він перебуває на бойовому чергуванні, поруч постійно стоять щонайменше троє військових, а антена станції радіолокації обертається.

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Біля Ящерова немає критичної інфраструктури, стратегічних об’єктів, великих підприємств або великих скупчень військової техніки та особового складу.

Як відомо, Валдайська резиденція є місцем особистого дозвілля Путіна, його близьких та друзів. Там російський диктатор за закритими дверима зустрічається з гостями.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що бункер Путіна надійно захищений системами ППО, на відміну від будинків звичайних росіян.

За його словами, розміщення ППО в Росії, зокрема на дахах Москви, не має сенсу. Ймовірно, такі дії РФ пов’язані з підготовкою росіян до майбутньої мобілізації.

– Сьогодні ракети, безпілотники між домівками літають, тому розміщення комплексу Панцир на даху – це те саме, що й танк туди поставити. Жодного сенсу немає. Найімовірніше, це робиться для залякування народу. Хочуть показати, що Росія захищається, на нас нападають. Готують населення до певних процесів, щоб показати, хто “справжній агресор”, – сказав він в ефірі телеканалу Freedom.

Ігнат додав, що Панцир – це комплекс малого радіуса дії, він може збивати аеродинамічні цілі, зокрема літаки, вертольоти, крилаті ракети, БПЛА.