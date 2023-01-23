Начальник генштабу РФ Валерій Герасимов, який нещодавно став командувачем російських військ в Україні, може вдатися до більш активного використання на фронті повітряно-десантних військ.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю агентству Укрінформ.

В українській розвідці переконані, що призначення Герасимова призведе до зміни тактики окупаційних військ РФ.

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– Те, що зміни будуть, ми знаємо однозначно. Ми бачимо, як зараз переміщуються, куди перегруповуються їхні підрозділи повітряно-десантних військ. Це і є почерк Герасимова… Ми очікуємо, що зараз буде більш активне застосування повітряно-десантних військ, – зазначив Скібіцький.

Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення російські десантники перебували в стратегічному резерві (в другому ешелоні) на всіх напрямках наступу на Україну. А під час спроб наступати на Київ вони загалом “виконували основне завдання”.

За словами Скібіцького, саме через намір Герасимова знову активно залучати десантників до бойових дій виник конфлікт між ним та командувачем повітряно-десантних військ РФ Михайлом Теплинським. Є інформація, що це сталося на нараді в російському генштабі, після чого Теплинського звільнили.

Причиною конфлікту стали величезні втрати російських десантників під час війни проти України.

– Насамперед через те, що при командуванні Герасимова повітряно-десантні війська РФ за перші пів року великої війни в Україні майже наполовину були вибиті. А це елітні війська – 76-та дивізія, 106-та, 98-ма. Остання була перекинута з Херсонського напрямку на інші, більш важливі за їхніми оцінками, – пояснив Скібіцький.

Представник ГУР додав, що ворога не варто недооцінювати, адже чим довше тривають бої, тим більше досвіду отримують окупанти. Крім того, вони почали “більш реально оцінювати потужність” Збройних сил України.

Скібіцький розповів, що війська РФ почали вибудовувати чіткішу систему управління по всьому фронту. Крім того, окупанти змінюють тактику застосування підрозділів під час боїв. Рік тому це були батальйоні тактичні групи, а зараз агресор повернувся до класичної схеми: бригада, полк, батальйон.

– Вони почали створювати штурмові загони, які нараховують 140-160 осіб. Такі загони включають механізовані підрозділи, танки, артилерію, міномети, протитанкові засоби – щоб прориватися на окремих ділянках саме завдяки штурмовим діям. А ще тактика Вагнера, яка була застосована спочатку в Бахмуті, потім у Соледарі, – заявив представник ГУР.

Скібіцький уточнив, що окупанти намагаються здійснювати штурмові дії, завдаючи потужних артилерійських ударів по позиціях ЗСУ. Попри колосальні втрати, путінські солдати йдуть на штурм “хвиля за хвилею”.

Водночас, за словами Скібіцького, окупанти не здатні ухвалювати рішення на місцях і завжди чекають команди начальника. Крім того, вони “надто часто готові продавати своє життя за гроші”: тобто готові ризикувати життям на фронті чи калічити себе заради грошових виплат.

За даними розвідки, російські солдати, які стоять на першій лінії фронту, не хочуть воювати та йти в наступ. Багато з них намагаються себе покалічити чи отримати легке поранення, щоб не брати участь у бойових діях.

Як відомо, на початку січня міністр оборони РФ Сергій Шойгу призначив Валерія Герасимова на посаду командувача об’єднаного угрупування військ РФ в Україні. Водночас Валерія Суровікіна, який обіймав цю посаду із жовтня минулого року, понизили до заступника Герасимова.

За інформацією української розвідки, російський диктатор Володимир Путін доручив Герасимову захопити Донбас до березня 2023 року.