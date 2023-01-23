Січень, 23 в 11:08

Генерал Валерій Герасимов, начальник генерального штабу Росії та нещодавно призначений командувачем військ в Україні, мабуть, вирішив зосередитися на повсякденній дисципліні російських солдатів, ніж на бойових стратегіях.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Відколи Герасимов прийняв командування, офіцери намагалися заборонити невійськову форму, поїздки на цивільних автомобілях, використання мобільних телефонів та нестандартні стрижки. Усе це сприймається скептично.

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Одним з найбільших глузувань стали спроби покращити стандарти гоління солдатів.

Ватажки “Донецької Народної Республіки” назвали розставляння пріоритетів фарсом, який ускладнить процес знищення ворога.

Власник найманців Вагнера Євген Пригожин розкритикував військове керівництво, заявивши, що війна – час активних та сміливих, а не голених.

У розвідці наголошують, що російська армія продовжує зазнавати великих втрат і перебуває в оперативному глухому куті.

Те, що Герасимов приділяє пріоритетну увагу дрібним і незначним правилам, мабуть, підтверджує побоювання його критиків у Росії. Герасимова та міністра оборони Сергія Шойгу все частіше вважають відірваними від реальності та зосередженими на видимості діяльності.

Джерело: UK Ministry of Defence