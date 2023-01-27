Татарстан втрачає залишки незалежності: з конституції прибрали згадки про суверенітет

Січень, 27 в 16:09

Республіка Татарстан в Росії втрачає залишки незалежності та перетворюється на колоніальну імперію не лише за суттю, а й за формою. Про це повідомляє Telegram-канал Інформаційний спротив.

Повідомляється, що президент Татарстану Рустам Мініханов підписав закон про поправки до конституції республіки.

Зміни внесли до шести розділів, що включають 60 статей конституції республіки. Також там з’являться дві нові статті, а 25 – втратили чинність.

Зараз дивляться Зокрема, з конституції прибрали згадку про суверенітет республіки, а глава Республіки Татарстан більше не називатиметься президентом. З конституції прибрали згадки про конституційний суд, договір про розмежування повноважень, а також виключили статтю про громадянство Татарстану. Нововведення передбачають, що Татарстан більше не узгоджуватиме запропонованих Москвою кандидатів у прокурори. Поправки набирають чинності через десять днів після офіційного опублікування. Таким чином, вже з 6 лютого Татарстан втратить посаду президента, а Мініханова називатимуть главою — раїсом. Що відомо про проголошення незалежності Татарстану? На початку 1990-х була прийнята декларація про суверенітет Татарстану, за якою він не визнавався ані суб’єктом СРСР, ані суб’єктом РФ. Через три місяці після розвалу СРСР, у березні 1992 року, на території республіки відбувся референдум про суверенітет. Як результат, 61,4% тих, хто взяв участь у голосуванні, погодилися з формулюванням, що Татарстан – “суверенна держава…, що будує свої відносини з РФ та іншими республіками”. Втім, конституційний суд Росії не визнав референдум. Попри це, 30 листопада того ж року Татарстан прийняв власну конституцію, яка проголошувала республіку суверенною. Читайте Рада визнала Республіку Ічкерія тимчасово окупованою РФ Татарстан виявився однією з двох республік (інша – Чечено-Інгушетія), що відмовилися підписувати новий федеративний договір з Москвою. Втім, керівництво республіки не наважилося проголосити незалежність, оскільки це призвело б до війни. Тоді Татарстан став вимагати особливого статусу – угоду було підписано у 1994 році. Договір надав Татарстану широку автономію, включно з правом брати участь у міжнародних відносинах. Але з приходом до влади Путіна становище республіки почало суттєво погіршуватися. Зокрема, у 2007 році угоду про “особливий статус” було переглянуто, а Татарстан позбавили багатьох привілеїв. У 2018 році у Татарстані скасували обов’язкове вивчення татарської мови, попри її державний статус у республіці.

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