Січень, 27 в 14:57

У московському аеропорту Внуково вертоліт Мі-8 звалився на землю, зачепивши кермовим гвинтом злітне полотно.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на екстрені служби.

Як повідомляють деякі ЗМІ, гелікоптер спеціального льотного загону Росія пошкодив кермовий гвинт до зльоту. Інші джерела кажуть, що гелікоптер вдарився хвостовою частиною об землю, коли робив посадку.

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При цьому усі стверджують, що постраждалих немає.

Серед причин аварії розглядається версія помилки пілотування.

В екстрених службах повідомили, що причиною жорсткої посадки вертольота могли бути складні метеоумови або відмова техніки.

На фото із соцмереж видно зруйнований хвостовий гвинт вертольота.

Нагадаємо, що 10 січня у Москві спалахнула масштабна пожежа – вогонь охопив 1 тис. кв.м. Горіли склади на північному сході російської столиці.

5 січня у Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа. Вогонь охопив підприємство Білорусь-МТЗ.