Січень, 30 в 13:07

Розв’язана Кремлем повномасштабна війна спровокувала зміни всередині Росії та поступове руйнування путінського режиму.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю польському виданню Wirtualna Polska.

Він повідомив, що ГУР активно аналізує ворога: вивчає стан російської армії, логістику, виробництво, досліджує суспільні та регіональні настрої, соціальну динаміку та показники економіки РФ.

Зараз дивляться

За словами Буданова, війна, санкції та тисячі вбитих окупантів поступово підривають путінський режим.

– Ми розуміємо проблеми та ментальні виклики військово-політичного керівництва РФ. Завдяки цьому ми передбачаємо його подальші дії… Суттєві зміни ми бачимо і всередині самої Росії. Ті, які виникли після повномасштабного вторгнення, запровадження санкцій та прибуття додому тисяч чорних мішків із тілами вбитих в Україні росіян. Усе це працює, оскільки щодня поступово руйнує путінський режим, підточує його, – наголосив Буданов.

Коментуючи діяльність розвідки, він заявив, що війна в Україні стала “своєрідним випробувальним майданчиком, зокрема розвідувальної діяльності”. Наша держава першою отримала подібний досвід в умовах реального військового конфлікту.

– На наших очах спецслужби України сьогодні стають живою легендою, – зазначив Буданов.

Раніше в ГУР Міноборони розповідали, що Росія готується до майбутньої поразки у розв’язаній проти України повномасштабній війні та перерозподілу влади.

Джерело: Wirtualna Polska