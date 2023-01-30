В РФ відбуваються суттєві зміни, війна і санкції підточують путінський режим – Буданов
Розв’язана Кремлем повномасштабна війна спровокувала зміни всередині Росії та поступове руйнування путінського режиму.
Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю польському виданню Wirtualna Polska.
Він повідомив, що ГУР активно аналізує ворога: вивчає стан російської армії, логістику, виробництво, досліджує суспільні та регіональні настрої, соціальну динаміку та показники економіки РФ.
За словами Буданова, війна, санкції та тисячі вбитих окупантів поступово підривають путінський режим.
– Ми розуміємо проблеми та ментальні виклики військово-політичного керівництва РФ. Завдяки цьому ми передбачаємо його подальші дії…
Суттєві зміни ми бачимо і всередині самої Росії. Ті, які виникли після повномасштабного вторгнення, запровадження санкцій та прибуття додому тисяч чорних мішків із тілами вбитих в Україні росіян. Усе це працює, оскільки щодня поступово руйнує путінський режим, підточує його, – наголосив Буданов.
Коментуючи діяльність розвідки, він заявив, що війна в Україні стала “своєрідним випробувальним майданчиком, зокрема розвідувальної діяльності”. Наша держава першою отримала подібний досвід в умовах реального військового конфлікту.
– На наших очах спецслужби України сьогодні стають живою легендою, – зазначив Буданов.
Раніше в ГУР Міноборони розповідали, що Росія готується до майбутньої поразки у розв’язаній проти України повномасштабній війні та перерозподілу влади.
Джерело: Wirtualna Polska