Написала “Слава Україні” корейською у WhatsApp: у Сочі оштрафували росіянку

Лютий, 02 в 18:45

Суд у Сочі оштрафував на 2 тисячі рублів місцеву жительку, яка написала корейською мовою у статусі в WhatsApp “Слава Україні!”.

На 38-річну мешканку Сочі склали протокол за статтею про пропаганду нацистської символіки та/або символіки екстремістських організацій. Сьогодні, 2 лютого, суд розглянув цю справу. Жінці загрожував штраф або арешт до 15 діб.

Однак суд таки довів, що переклад фрази корейською мовою “є встановленою атрибутикою вітання екстремістських організацій, діяльність яких рішенням Верховного Суду РФ визнана екстремістською і заборонена на території РФ”.

Зараз дивляться Нагадаємо, що у вересні у Росії на тлі часткової мобілізації вибухнула хвиля протестів та невдоволення серед росіян. Громадяни масово тікали з країни та підпалювали військкомати.

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