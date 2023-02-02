Лютий, 02 в 0:17

Населення Російської Федерації вимирає зі швидкістю 1,5 тис. людей на день, що є найбільшим стрибком смертності з голоду 1947 року.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Finanz із посиланням на дані Росстату.

– Спіраль демографічної катастрофи продовжує розкручуватися в Росії, попри закінчення пандемії, яка принесла країні рекордний стрибок смертності з голоду 1947 року, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 2022 рік продемонстрував зниження чисельності постійного населення Росії ще на 566 тис. осіб.

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Станом на 1 січня в Росії проживало 146,98 млн осіб, коли ж на 1 січня 2023 року кількість населення скоротилась до 146,424 млн. До цього, за даними Росстату, чисельність населення зросла на 1,3 млн за результатами перепису-2021.

Уперше з початку 2000-х скорочення населення офіційна статистика РФ фіксує п’ятий рік поспіль: у 2018 році постійних жителів у Росії стало менше на 100 тис., у 2019-му – на 100 тис., у 2020-му – на 500 тис., а у 2021-му – на 600 тисяч.

У державі-терористі на демографічну ситуацію впливає, зокрема, низька народжуваність. Протягом січня-листопада 2022 року кількість народжених дітей в РФ зменшилась на 6,8%, що сумарно склало 1,2 млн проти 1,3 млн за аналогічний період 2021 року. Станом на початок 2023 року в Росії відносне співвідношення народжуваності вказує, що на 100 тис. населення народжується лише 9,8 дитини, що є мінімальними цифрами з 2001 року.

Таким чином Росія втратила 543 тис. населення внаслідок природного убутку, який за останні чотири роки перевищив 2,5 мільйона осіб.

Демограф російського Інституту Гайдара Ігор Єфремов, якого цитує Finanz, каже, що це не кінець, оскільки “дно” народжуваності, встановлене наприкінці 1990-х, після пострадянської економічної катастрофи, буде пробито вже у 2024 році, якщо війна проти України продовжиться.

Таким чином кількість народжень дітей у 2024 році може скласти 1 млн осіб, що стане абсолютним мінімумом у сучасній історії Росії з часів Другої світової війни, наводить Finanz оцінку демографа Єфремова.