Лютий, 03 в 23:05

У п’ятницю, 3 лютого, Канада запровадила нові санкції проти Росії у відповідь на військове вторгнення в Україну.

Під обмеження потрапили 38 фізичних та 16 юридичних осіб, які причетні до поширення дезінформації та пропаганди.

Як повідомили у Міністерстві закордонних справ Канади, санкції запровадили проти:

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державної медіакомпанії Росія сьогодні, яка об’єднує російськомовні інформаційні ресурси РІА Новости, ПРАЙМ, ІноСМІ, СТРУМ, КОТ, Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator та Arctic.ru;

United World International та Фонду боротьби з репресіями, суб’єкти дезінформації тісно пов’язані із засновником та власником ПВК Вагнер Євгеном Пригожиним.

співака Миколи Баскова, який відвідував російські війська на окупованих територіях України та виступав на провоєнному та прорежимному концерті на Червоній площі у Москві на підтримку незаконної анексії української території.

Крім цього, до списку санкцій потрапили Михайло Боярський, Марат Башаров, Діма Білан, Лариса Доліна, Михаїл Галустян, Микола Расторгуєв, Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Надія Бабкіна, Ірина Аллєгрова, Максим Аверін, Дмитро Дюжев та інші.

Глава МЗС Мелані Жолі наголосила, що Канада робить активні кроки у боротьбі з російською дезінформацією.

– Не можна допустити, щоб культурні ікони та медійні організації вільно використовували свій статус для пропаганди брехні та невиправданої підтримки війни Путіна, – заявила вона.