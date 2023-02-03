Масштаби вже не ті – розвідка Британії про вербування засуджених до ПВК Вагнера

Лютий, 03 в 10:23

Масштаби кампанії вербування засуджених до приватної військової кампанії Вагнера, імовірно, суттєво зменшилися в порівняні з піком, який спостерігався влітку та восени 2022 року.

Про таку тенденцію повідомили в розвідці Міноборони Великої Британії 3 лютого.

Так, згідно з даними, оприлюдненими Федеральною службою виконання покарань РФ, станом на 31 січня 2023 кількість ув’язнених у Росії становить 433 тис. осіб.

Зараз дивляться Це на 6 тис. менше, ніж у листопаді 2022 року. Натомість із вересня до листопада 2022 року кількість зменшилась на 23 тис. Тож у британській розвідці припускають, що саме вербування до ПВК Вагнера було тим основним фактором, що сприяв скороченню кількості ув’язнених. Водночас британські розвідники не залишили поза увагою неофіційні свідчення бойовиків, які надходять упродовж останніх десяти днів. Останні, зокрема, заявляють, що російське командування все менше кидає завербованих ПВК Вагнера засуджених до ключових секторів, намагаючись брати кількістю. Не виключено, що частково причиною скорочення кількості засуджених є конкуренція в російській еліті та напруга між ПВК Вагнера та Міністерством оборони Росії, яку висвітлюють публічно. Повномасштабна війна в Україні триває вже 345-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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