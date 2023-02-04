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Факти / Світ / Росія

Кремль маніпулює законами, щоб подати війну в Україні як загрозу внутрішній безпеці РФ – ISW

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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президент Росії володимир путін
Фото: Getty Images

У Кремлі продовжують маніпулювати законодавством, щоб представити російському суспільству війну в Україні як начебто пряму загрозу безпеці Росії.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, у Брянській та Курській областях, які межують з Україною, 3 лютого оголосили про продовження на невизначений термін “жовтого” рівня терористичної загрози через необхідність посилення заходів з охорони та оборони території Росії.

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Президент Росії Володимир Путін 31 січня підписав указ, який спрощує процес запровадження режиму терористичної загрози в Росії.

Таким чином, ті області, в яких з жовтня ввели “жовтий рівень”, можуть на невизначений термін підвищити рівень так званої терористичної загрози.

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У Брянській та Курській областях можуть використати цей новий режим “терористичної загрози” для посилення правоохоронних заходів, щоб придушити внутрішнє інакомислення – щоб подати війну в Україні як пряму загрозу внутрішній безпеці Росії та забезпечити постійну підтримку так званої воєнної операції Росії.

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