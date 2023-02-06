Лютий, 06 в 6:46

Небажання президента РФ Володимира Путіна йти на ризики у війні вказує на те, що він, як і раніше, навряд чи готовий до ядерної ескалації чи війни з НАТО.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Путін думав, що його армія змусить Київ капітулювати без будь-яких значних воєнних жертв і розглядав російське вторгнення як прийнятний ризик.

Зараз дивляться Кремлівські пропагандисти завчасно опублікували заздалегідь написану статтю, яка вихваляє “перемогу” Росії 26 лютого 2022 року. Але невдача російських військ у битві за Київ, а разом із нею і воєнний план Кремля, змусили Путіна зіткнутися з дорогою та затяжною війною. Аналітики вважають, що російський президент, як і раніше, неохоче віддає накази про структурні зміни в армії та суспільстві, необхідні для “порятунку” його війни. Путін із запізненням провів мобілізацію – аж восени 2022 року, хоча мав це зробити до вторгнення. Читайте На початку війни Путін пообіцяв мені не вбивати Зеленського – експрем’єр Ізраїлю На думку експертів, президент РФ явно зволікає з другою мобілізацією. Крім того, Путіна дуже цікавить думка суспільства щодо війни – наскільки росіяни підтримують її продовження. В ISW зауважують, що Путін покладається на так званих цапів-відбувайлів, які публічно ризикують взяти на себе провину за російські воєнні невдачі та непопулярну політику президента. Путін дозволяє, а іноді й ігнорував критику російськими провоєнними блогерами міноборони Росії, щоб зняти з себе провину. Читайте Путін реагує лише на силу: глава МЗС Британії назвав єдиний шлях до миру в Україні Рішення президента РФ Володимира Путіна з 24 лютого 2022 року свідчать про невідповідність між його максималістськими цілями захопити Україну та готовністю приймати доволі ризиковані рішення.

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