Путін тягне час, сподіваючись, що Україна і Захід виснажаться раніше РФ – розвідка Естонії

Лютий, 08 в 12:32

Російський диктатор Володимир Путін досі вважає, що час на його боці у війні проти України, і у нього достатньо ресурсів для підживлення військової машини. Про це йдеться у щорічному звіті Служби зовнішньої розвідки Естонії, пише Bloomberg.

Попри невдачі у перший рік вторгнення, Путіна не зупинити, оскільки він сподівається на послаблення підтримки України з боку союзників, таких як США і НАТО, наголошують у розвідці.

– Путін тягне час, вважаючи, що Україна і Захід виснажаться раніше, ніж Росія, – йдеться у доповіді. Також наголошується, що президент РФ сподівається ракетними атаками змусити Україну сісти за стіл переговорів.

У естонській розвідці вважають, що вторгнення РФ в Україну підвищило ризик військового конфлікту в країнах Балтії, оскільки подальша мобілізація і заплановані масштабні військові навчання РФ цього року, як очікується, посилять напруженість на східному фланзі НАТО.

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З огляду на те, що РФ розглядає країни Балтії як найвразливіший регіон у військовому союзі, вона може протягом чотирьох років відновити свої збройні сили поблизу кордонів Естонії.